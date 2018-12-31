Власти расселят жителей двух подъездов пострадавшего дома в Магнитогорске

Власти Челябинской области намерены расселить жильцов двух подъездов жилого дома в Магнитогорске, который пострадал в результате взрыва газа. Об этом рассказал губернатор региона Борис Дубровский.

«Конечно же, этот подъезд (седьмой. — RT), и мы предполагаем, пока у нас есть понимание, что и восьмой подъезд нам придётся расселять, мы будем этим заниматься», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что работы на месте ЧП в Магнитогорске будут продолжаться не менее двух суток.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов многоэтажного жилого дома.

Власти Магнитогорска распространили список из 45 жильцов, с которыми пока не могут установить связь.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.