Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске

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Мужчина и ребёнок, которые пострадали при обрушении подъезда в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске, находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в городской станции скорой помощи.
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
  • РИА Новости

«Всего госпитализированы пять человек. Ребёнок в реанимации и ещё один пострадавший в реанимации, оперируют его, это мужчина, который доставлен с травмой грудной клетки и тупой травмой живота. То есть двое тяжёлых», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее на место происшествия отправились глава МЧС Евгений Зиничев и глава Минздрава Вероника Скворцова. 

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. Главной версией является взрыв газа. В результате инцидента погибли четыре человека, неизвестна судьба 68.

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