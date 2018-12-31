Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
- РИА Новости
«Всего госпитализированы пять человек. Ребёнок в реанимации и ещё один пострадавший в реанимации, оперируют его, это мужчина, который доставлен с травмой грудной клетки и тупой травмой живота. То есть двое тяжёлых», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее на место происшествия отправились глава МЧС Евгений Зиничев и глава Минздрава Вероника Скворцова.
31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. Главной версией является взрыв газа. В результате инцидента погибли четыре человека, неизвестна судьба 68.