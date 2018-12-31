Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске

Мужчина и ребёнок, которые пострадали при обрушении подъезда в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске, находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в городской станции скорой помощи.

«Всего госпитализированы пять человек. Ребёнок в реанимации и ещё один пострадавший в реанимации, оперируют его, это мужчина, который доставлен с травмой грудной клетки и тупой травмой живота. То есть двое тяжёлых», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее на место происшествия отправились глава МЧС Евгений Зиничев и глава Минздрава Вероника Скворцова.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. Главной версией является взрыв газа. В результате инцидента погибли четыре человека, неизвестна судьба 68.