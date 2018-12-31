Губернатор Челябинской области доложил Путину о помощи пострадавшим в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил президенту России Владимиру Путину о работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, стороны провели телефонный разговор.

«Дубровский доложил президенту России о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при трагедии в Магнитогорске», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с Дубровским по телефону поговорил и премьер-министр России Дмитрий Медведев, которому также было доложено о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим.

«Медведев поговорил по телефону с… Дубровским, который доложил о ситуации и мерах, принимаемых региональными властями для оказания помощи пострадавшим», — отметили в пресс-службе правительства.

Со своей стороны, Медведев подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую помощь.

По последним данным, в результате ЧП погибли три человека, судьба 79 жильцов дома остаётся неизвестной. В Магнитогорске введён режим ЧС.

Приоритетной версией произошедшего является взрыв газа.