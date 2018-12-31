Губернатор Челябинской области доложил Путину о помощи пострадавшим в Магнитогорске
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Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, стороны провели телефонный разговор.
«Дубровский доложил президенту России о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при трагедии в Магнитогорске», — говорится в сообщении.
Как отмечается, с Дубровским по телефону поговорил и премьер-министр России Дмитрий Медведев, которому также было доложено о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим.
«Медведев поговорил по телефону с… Дубровским, который доложил о ситуации и мерах, принимаемых региональными властями для оказания помощи пострадавшим», — отметили в пресс-службе правительства.
Со своей стороны, Медведев подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую помощь.
По последним данным, в результате ЧП погибли три человека, судьба 79 жильцов дома остаётся неизвестной. В Магнитогорске введён режим ЧС.