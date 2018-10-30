В ДТП с маршруткой в Калуге пострадали шесть человек

В Калуге маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 6 человек.

«В салоне автобуса находились 10 человек. В результате столкновения транспортных средств ранения получили 6 пассажиров микроавтобуса», — приводит РИА Новости слова представителя УМВД по региону.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницу.

В пресс-службе регионального УМВД России уточнили, что водитель ВАЗ-2114 находится в реанимации.

15 октября URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.