В ДТП с маршруткой в Калуге пострадали шесть человек
- РИА Новости
«В салоне автобуса находились 10 человек. В результате столкновения транспортных средств ранения получили 6 пассажиров микроавтобуса», — приводит РИА Новости слова представителя УМВД по региону.
Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницу.
В пресс-службе регионального УМВД России уточнили, что водитель ВАЗ-2114 находится в реанимации.
15 октября URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.