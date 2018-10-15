В результате ДТП в Челябинской области пострадали девять человек
- РИА Новости
Авария произошла на 51-м километре трассы Аргаяш — Кулуево.
Водитель Fiat Ducato из-за неблагоприятных погодных условий не смог выбрать безопасную скорость движения и съехал в кювет. Помимо него, в микроавтобусе находились 12 человек.
В областном Минздраве рассказали, что пять человек госпитализированы, ещё по одному пассажиру решается вопрос о госпитализации, а трое будут наблюдаться амбулаторно.
Ранее Nation News сообщал, что в аварии под Новосибирском погибли четыре человека.