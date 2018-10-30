Пассажирский автобус перевернулся в Тульской области, в результате аварии погиб один человек, ещё двое, в том числе ребёнок, получили травмы.

«По предварительным данным, пострадали три человека, один из них погиб», — рассказали РИА Новости в экстренных службах.

По предварительной информации, в салоне автобуса находились около десяти человек.

На момент аварии на дороге наблюдалось обледенение асфальта.

Ранее в ДТП с автобусом в Тверской области пострадали 13 человек.

15 октября URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.