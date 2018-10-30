Пассажирский автобус перевернулся в Тульской области
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«По предварительным данным, пострадали три человека, один из них погиб», — рассказали РИА Новости в экстренных службах.
По предварительной информации, в салоне автобуса находились около десяти человек.
На момент аварии на дороге наблюдалось обледенение асфальта.
Ранее в ДТП с автобусом в Тверской области пострадали 13 человек.
15 октября URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.