Пассажирский автобус перевернулся в Тульской области

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Пассажирский автобус перевернулся в Тульской области, в результате аварии погиб один человек, ещё двое, в том числе ребёнок, получили травмы.
Пассажирский автобус перевернулся в Тульской области
  • © ГУ МЧС России по Тульской области

«По предварительным данным, пострадали три человека, один из них погиб», — рассказали РИА Новости в экстренных службах.

По предварительной информации, в салоне автобуса находились около десяти человек.

На момент аварии на дороге наблюдалось обледенение асфальта.

Ранее в ДТП с автобусом в Тверской области пострадали 13 человек.

15 октября URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.

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