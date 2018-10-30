В ДТП с автобусом в Тверской области пострадали 13 человек

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате аварии с участием автобуса под Тверью. Предположительно, автомобиль съехал в кювет из-за гололедицы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.

«По предварительной информации, ехали рабочие из Москвы. 13 пострадавших, восемь в Ржевской ЦРБ, пять в Зубцовской», — рассказали там.

Инцидент произошёл у деревни Старое, подчёркивает агентство.

Ранее в ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали более 20 человек.

15 октября URA.RU передавало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.