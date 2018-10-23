В ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали более 20 человек

На автодороге «Скандинавия» под Выборгом в Ленинградской области автобус столкнулся с кроссовером. Пострадали 24 человека.

«Водитель, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшимся в попутном направлении. От удара автобус съехал в кювет», — приводит ТАСС сообщение регионального ГИБДД.

Отмечается, что травмы различной степени тяжести получили 24 пассажира автобуса.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло столкновение автобуса с двумя легковыми автомобилями. По последним данным, пострадали десять человек.