В ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали более 20 человек
- РИА Новости
«Водитель, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшимся в попутном направлении. От удара автобус съехал в кювет», — приводит ТАСС сообщение регионального ГИБДД.
Отмечается, что травмы различной степени тяжести получили 24 пассажира автобуса.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло столкновение автобуса с двумя легковыми автомобилями. По последним данным, пострадали десять человек.