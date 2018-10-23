После ДТП с участием маршрутки в Петербурге госпитализированы восемь человек

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После столкновения маршрутного автобуса с двумя легковыми автомобилями в Санкт-Петербурге госпитализированы восемь человек.
После ДТП с участием маршрутки в Петербурге госпитализированы восемь человек
  • РИА Новости

«В ДТП с участием автобуса и двух легковушек пострадали восемь человек, все госпитализированы», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

Представитель регионального УГИБДД отметил, что водитель одного из легковых автомобилей скрылся с места происшествия.

«Водитель автомобиля BMW с места ДТП скрылся. По данному факту проводится проверка. Ведётся розыск водителя», — заявил он.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в связи со столкновением двух автобусов в Московской области, в результате которого погибли четыре человека.

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