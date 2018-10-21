В СК возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусами в Подмосковье

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Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в связи со столкновением двух автобусов в Московской области, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России», — указано в заявлении.

Как указали следователи, по предварительной версии, водитель автобуса ПАЗ выехал на полосу встречного движения, что и привело к столкновению с двигавшимся навстречу автобусом Iveco с пассажирами.

21 октября в Дмитровском районе Московской области произошло столкновение автобуса и маршрутки, в результате которого погибли четыре человека. Позднее прокуратура Московской области приступила к проверке в связи с инцидентом.

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