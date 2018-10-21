При столкновении автобуса и маршрутки в Подмосковье погибли четыре человека

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При столкновении автобуса и маршрутного такси на трассе А-108 в Дмитровском районе Московской области, по предварительной информации, четыре человека погибли и ещё десять получили травмы.
При столкновении автобуса и маршрутки в Подмосковье погибли четыре человека
  • РИА Новости

«В 17:40 в Дмитровском районе произошло лобовое столкновение автобуса и микроавтобуса. По предварительным данным, четыре человека погибли, ещё десять пострадали», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУМВД по Московской области.

На месте работают правоохранительные органы.

В подмосковном главке МЧС уточнили, что в маршрутке находились 14 пассажиров и водитель. Предполагается, что произошло попутное боковое столкновение, в результате которого микроавтобус перевернулся на бок.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП на трассе Ижевск — Воткинск, в котором погибли два человека.

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