При столкновении автобуса и маршрутки в Подмосковье погибли четыре человека

При столкновении автобуса и маршрутного такси на трассе А-108 в Дмитровском районе Московской области, по предварительной информации, четыре человека погибли и ещё десять получили травмы.

«В 17:40 в Дмитровском районе произошло лобовое столкновение автобуса и микроавтобуса. По предварительным данным, четыре человека погибли, ещё десять пострадали», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУМВД по Московской области.

На месте работают правоохранительные органы.

В подмосковном главке МЧС уточнили, что в маршрутке находились 14 пассажиров и водитель. Предполагается, что произошло попутное боковое столкновение, в результате которого микроавтобус перевернулся на бок.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП на трассе Ижевск — Воткинск, в котором погибли два человека.