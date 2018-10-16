В Удмуртии начали проверку из-за ДТП с двумя погибшими

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В Удмуртии начали доследственную проверку из-за дорожно-транспортного происшествия на трассе Ижевск — Воткинск, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Удмуртии начали проверку из-за ДТП с двумя погибшими
  • РИА Новости

ДТП произошло 16 октября. При столкновении грузовых автомобилей погибли водитель МАЗа и пассажир «газели». Ещё несколько человек госпитализированы.

По имеющейся информации, «газель» была арендована компанией для перевозки бригады рабочих.

Следователи намерены дать оценку действиям лиц, организовавших перевозку пассажиров, по статьям «Нарушение правил охраны труда» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что в Мордовии проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими.

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