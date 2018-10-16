В Мордовии проводят проверку из-за ДТП с двумя погибшими

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В Мордовии проводят доследственную проверку по факту ДТП с двумя погибшими и пятью пострадавшими, сообщает «ПолитЭксперт».
В Мордовии проводят проверку из-за ДТП с двумя погибшими
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

В среду, 10 октября, пассажирский микроавтобус столкнулся с фурой в Чамзинском районе.

Следователи проверят информацию СМИ о нарушениях, допущенных перевозчиком маршрута №534.

«Согласно данным СМИ, тип данного транспортного средства не соответствует требованиям, предъявляемым к транспорту на регулярных перевозках пассажиров по межгороду. В публикации сообщается и о других нарушениях, допущенных перевозчиком», — говорится на сайте СУ СК России по региону.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с двумя погибшими.

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