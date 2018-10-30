Патриарх Кирилл назвал «не слишком братской» встречу с Варфоломеем

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскрыл подробности своей закрытой встречи с Патриархом Константинопольским Варфоломеем в августе в Стамбуле, во время которой последний разговаривал порой «не слишком по-братски».
Патриарх Кирилл назвал «не слишком братской» встречу с Варфоломеем
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

На форуме «Вера и слово» патриарх рассказал, что когда предложил провести эту встречу на нейтральной территории или в центре Константинопольского патриархата под Женевой, то ему ответили, что он должен приехать именно в Стамбул.

«Я понял, что это такое желание, что называется, поставить на место. Кто-то мне из коллег сказал: не надо ехать, это унизительно. А я подумал: нет, это не унизительно… я не обращаю внимания на эти «игрушки». Я готов пешком идти куда угодно — с тем, чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня. И я поехал в Константинополь и по-братски разговаривал», — цитирует РИА Новости патриарха Кирилла.

При этом, по его словам, нельзя сказать, что Варфоломей разговаривал с ним «слишком по-братски».

«Я пытался сделать всё для того, чтобы смягчить. Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень, я его так за руку возьму, по-братски скажу: «Ну давайте спокойнее, ну давайте поговорим». И какая-то ещё у меня надежда оставалась, потому что всё-таки и доводы, которые мы приводили, были очень убедительными», — добавил он.

Он отметил, что позиция в отношении Украины уже тогда выражалась достаточно «резко и радикально».

«Но всё-таки, ещё раз хочу сказать: надежда умирает последней», — подчеркнул он.

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