Патриарх Кирилл заявил о заказе на разрушение единства православия

Короткая ссылка
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что действия по подготовке к автокефалии церкви на Украине являются заказом на уничтожение единства православия, имеющим «глобальное измерение».
Патриарх Кирилл заявил о заказе на разрушение единства православия
  • РИА Новости

«Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей церкви — это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию — это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире», — цитирует РИА Новости патриарха.

Он отметил, что 150 млн верующих Русской православной церкви в России и других странах — это люди, «которые стараются жить по православным законам».

Ранее патриарх Кирилл отметил, что Константинополь не имеет права созывать Вселенский собор

Константинопольский патриарх Варфоломей заявлял, что РПЦ обязательно примет решение в отношении Украины, потому что у неё «нет выбора».

Позднее в РПЦ ответили, что не обязаны подчиняться решениям Вселенского патриархата. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить