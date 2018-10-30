Патриарх Кирилл заявил о заказе на разрушение единства православия
- РИА Новости
«Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей церкви — это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию — это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире», — цитирует РИА Новости патриарха.
Он отметил, что 150 млн верующих Русской православной церкви в России и других странах — это люди, «которые стараются жить по православным законам».
Ранее патриарх Кирилл отметил, что Константинополь не имеет права созывать Вселенский собор.
Константинопольский патриарх Варфоломей заявлял, что РПЦ обязательно примет решение в отношении Украины, потому что у неё «нет выбора».
Позднее в РПЦ ответили, что не обязаны подчиняться решениям Вселенского патриархата.