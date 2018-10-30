Патриарх Кирилл: у Константинополя нет права на созыв Вселенского собора

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что у Константинополя нет права на созыв Вселенского собора.
Патриарх Кирилл: у Константинополя нет права на созыв Вселенского собора
  • РИА Новости

Об этом он сказал на VIII международном фестивале православных СМИ «Вера и слово».

«Константинопольский патриарх самовластно, без всякой опоры на каноны присвоил себе право созывать Вселенский собор. Нигде не сказано, что у него есть такое право», — цитирует РИА Новости патриарха.

Ранее секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук заявил, что РПЦ не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата. По его словам, православный Вселенский собор не предполагает особых привилегий для Константинополя.

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