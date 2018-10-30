«Росконтроль» отчитался о проверке творога

«Росконтроль» отчитался о проверке 9%-ного творога, сообщает ФАН.

Исследование проводилось по 50 показателям. Изучалась продукция семи производителей.

Растительных жиров не найдено. В одном из образцов обнаружен крахмал.

«В крахмале как таковом ничего опасного или вредного нет. Но в составе натуральных молочных продуктов он не должен использоваться, как не молочный компонент», — заявил глава аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов.

Как пояснил эксперт, крахмал делает продукт более густым и маскирует некачественное исходное сырьё.

В продукции трёх брендов содержание молочнокислых бактерий оказалось в сотни раз меньше, чем положено, в двух образцах содержалась плесень, в трёх найдено значительное превышение содержания дрожжей.

Все изученные образцы занесены «Росконтролем» в чёрный список.

Ранее координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с НСН рассказал об опасности фальсифицированных молочных продуктов.