Песков заявил, что не имеет информации о «разгласивших сведения» о Петрове и Боширове

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о якобы задержании чиновников, которые, как сообщается, могли разгласить сведения об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Нет, к сожалению, я не располагаю такой информацией, ничего не могу вам сказать», — сказал Песков в ответ на вопрос, известно ли ему, что якобы были задержаны чиновники, которые разгласили информацию о Петрове и Боширове.

Ранее Песков заявил, что российская сторона не получала официальной информации по обстоятельствам дела об инциденте в Солсбери. По его словам, в Кремле не хотят оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ, и не намерены продолжать дискуссии с журналистами и общественными организациями по делу об отравлении в Солсбери.

В начале октября в СМИ появились сообщения, что под именем Александр Петров скрывается некий Александр Евгеньевич Мишкин. Скотленд-Ярд не комментирует эти сообщения.

СМИ ранее также сообщили, что Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию о якобы настоящем имени Боширова вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в британском Солсбери.