Из больниц в Крыму выписали четверых пострадавших при ЧП в Керчи

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Из больниц в Крыму выписали четверых пострадавших в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.
Из больниц в Крыму выписали четверых пострадавших при ЧП в Керчи
  • Reuters

«Сегодня из керченской детской больницы были выписаны две девочки 15 и 17 лет... Из 6-й городской больницы Симферополя также выписаны две девушки 18 и 28 лет», — уточнила собеседница агентства.

Отмечается, что в настоящее время в больницах региона всё ещё находится 21 пострадавший.

Их состояние оценивается как стабильное.

17 октября Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников политехнического колледжа в Керчи, устроив взрыв и стрельбу.

В результате инцидента погиб 21 человек.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию.

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