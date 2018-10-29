Из больниц в Крыму выписали четверых пострадавших при ЧП в Керчи

Из больниц в Крыму выписали четверых пострадавших в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

«Сегодня из керченской детской больницы были выписаны две девочки 15 и 17 лет... Из 6-й городской больницы Симферополя также выписаны две девушки 18 и 28 лет», — уточнила собеседница агентства.

Отмечается, что в настоящее время в больницах региона всё ещё находится 21 пострадавший.

Их состояние оценивается как стабильное.

17 октября Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников политехнического колледжа в Керчи, устроив взрыв и стрельбу.

В результате инцидента погиб 21 человек.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию.