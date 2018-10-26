В Керчи госпитализировали ещё одного пострадавшего в результате ЧП в колледже
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Крыма.
«В керченскую больницу №1 обратился ещё один пострадавший в колледже, он был госпитализирован», — рассказала собеседница агентства.
17 октября Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников Керченского политехнического колледжа, устроив взрыв и стрельбу.
В результате инцидента погиб 21 человек.
Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию.