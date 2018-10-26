В Керчи госпитализировали ещё одного пострадавшего в результате ЧП в колледже

В Керчи госпитализировали ещё одного пострадавшего в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже.

© Алексей Мальгавко

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Крыма. «В керченскую больницу №1 обратился ещё один пострадавший в колледже, он был госпитализирован», — рассказала собеседница агентства. 17 октября Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников Керченского политехнического колледжа, устроив взрыв и стрельбу. В результате инцидента погиб 21 человек. Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию.