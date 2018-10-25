Аксёнов о состоянии пострадавших в результате ЧП в Керчи: критическая точка пройдена

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» прокомментировал состояние пострадавших в результате инцидента в Керченском политехническом колледже.

«В больницах находятся сегодня 47 раненых. Для нас критическая точка прошла, и есть уверенность, что мы больше никого не потеряем. Ни одного человека в этой ситуации», — цитирует его РИА Новости.

17 октября сообщалось, что Владислав Росляков устроил в политехническом колледже в Керчи взрыв и стрельбу.

В результате произошедшего погиб 21 человек.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию.