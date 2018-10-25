Аксёнов о состоянии пострадавших в результате ЧП в Керчи: критическая точка пройдена

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» прокомментировал состояние пострадавших в результате инцидента в Керченском политехническом колледже.
Аксёнов о состоянии пострадавших в результате ЧП в Керчи: критическая точка пройдена
  • Reuters

«В больницах находятся сегодня 47 раненых. Для нас критическая точка прошла, и есть уверенность, что мы больше никого не потеряем. Ни одного человека в этой ситуации», — цитирует его РИА Новости.

17 октября сообщалось, что Владислав Росляков устроил в политехническом колледже в Керчи взрыв и стрельбу. 

В результате произошедшего погиб 21 человек. 

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию.

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