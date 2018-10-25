Аксёнов о состоянии пострадавших в результате ЧП в Керчи: критическая точка пройдена
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«В больницах находятся сегодня 47 раненых. Для нас критическая точка прошла, и есть уверенность, что мы больше никого не потеряем. Ни одного человека в этой ситуации», — цитирует его РИА Новости.
17 октября сообщалось, что Владислав Росляков устроил в политехническом колледже в Керчи взрыв и стрельбу.
В результате произошедшего погиб 21 человек.
Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию.