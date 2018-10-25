Аксёнов выразил уверенность в том, что Росляков действовал один
- РИА Новости
«Это не внешняя угроза, не террористический акт, совершённый группой лиц, убийца на объекте действовал исключительно один... Сообщников на месте не было, консультировать, возможно, кто-то и консультировал», — цитирует его РИА Новости.
При этом Аксёнов добавил, что распространяемая в социальных сетях информация о якобы нескольких злоумышленниках, не соответствует действительности.
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