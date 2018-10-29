На Кубани задержан директора цирка, где львица напала на ребёнка

Сотрудники следственных органов Краснодарского края задержали директора цирка, в котором львица напала на ребёнка. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

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РИА Новости

«В рамках расследования задержан 51-летний директор передвижного цирка», — говорится в тексте. В настоящее время рассматривается вопрос о мере пресечения задержанному. Ранее сообщалось, что в селе Успенском Успенского района края львица напала на девочку в цирке. В результате произошедшего ребёнок был доставлен в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара с рваными ранами лица и другими повреждениями. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.