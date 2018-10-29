На Кубани задержан директора цирка, где львица напала на ребёнка

Короткая ссылка
Сотрудники следственных органов Краснодарского края задержали директора цирка, в котором львица напала на ребёнка. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.
На Кубани задержан директора цирка, где львица напала на ребёнка
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«В рамках расследования задержан 51-летний директор передвижного цирка», — говорится в тексте.

В настоящее время рассматривается вопрос о мере пресечения задержанному.

Ранее сообщалось, что в селе Успенском Успенского района края львица напала на девочку в цирке.

В результате произошедшего ребёнок был доставлен в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара с рваными ранами лица и другими повреждениями.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить