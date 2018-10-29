На Кубани задержан директора цирка, где львица напала на ребёнка
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- РИА Новости
«В рамках расследования задержан 51-летний директор передвижного цирка», — говорится в тексте.
В настоящее время рассматривается вопрос о мере пресечения задержанному.
Ранее сообщалось, что в селе Успенском Успенского района края львица напала на девочку в цирке.
В результате произошедшего ребёнок был доставлен в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара с рваными ранами лица и другими повреждениями.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.