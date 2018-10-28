СК возбудил дело из-за нападения львицы на девочку в цирке на Кубани

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Следователи возбудили уголовное дело после нападения львицы на девочку во время циркового представления в Краснодарском крае. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенной для детей до шести лет)», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным СК, в селе Успенском во время представления, которое проводил передвижной цирк, львица через ограждение набросилась на ребёнка, сидевшего в первом ряду. 

В результате произошедшего ребёнок был доставлен в реанимационное отделение больницы с рваными ранами лица и другими повреждениями.

Ранее сообщалось, что на Кубани львица напала на девочку в цирке.

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