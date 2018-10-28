Источник: львица напала на девочку в цирке на Кубани

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Во время выступления в цирке в Успенском районе Краснодарского края львица напала на четырёхлетнюю девочку, ребёнок госпитализирован.

«В районе работает цирк шапито, вечером произошёл случай со львицей. Ребёнок сейчас в больнице», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в японском городе Кагошима сотрудника зоопарка убил белый тигр.

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