Число пострадавших при наводнении в Краснодарском крае превысило 300

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Число пострадавших при наводнении в Краснодарском крае превысило 300 человек. Об этом заявили в оперативном штабе на месте ЧС.
Число пострадавших при наводнении в Краснодарском крае превысило 300
  • РИА Новости

«По уточнённым данным, после проливных дождей и схода селей пострадали 303 человека», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, 14 человек госпитализированы, 289 получили медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось о 138 пострадавших и шести погибших. 

27 октября глава государства Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в Краснодарском крае.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев также распорядился завершить расчистку повреждённых населённых пунктов Апшеронского района к вечеру 29 октября.

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