Число пострадавших при наводнении в Краснодарском крае превысило 300
- РИА Новости
«По уточнённым данным, после проливных дождей и схода селей пострадали 303 человека», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, 14 человек госпитализированы, 289 получили медицинскую помощь амбулаторно.
Ранее сообщалось о 138 пострадавших и шести погибших.
27 октября глава государства Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в Краснодарском крае.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев также распорядился завершить расчистку повреждённых населённых пунктов Апшеронского района к вечеру 29 октября.