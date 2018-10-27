Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнений на Кубани
- Reuters
Данные поручения адресованы губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе МЧС России Евгению Зиничеву, передаёт РИА Новости.
Как отмечается, глава государства вызвал их, чтобы узнать последнюю информацию об обстановке в районах, которые попали в чрезвычайную ситуацию.
Он констатировал, что, к сожалению, не обошлось без потерь, также разрушена инфраструктура.
«Нужно сделать всё, чтобы людям помочь… Если нужна помощь из федерального центра, сформулируйте… Надо оценить объём потерь и определить, кому, в каком объёме нужно оказать помощь… Если какая-то дополнительная помощь будет нужна, сразу мне доложите», — потребовал он.
Ранее порядка 200 военнослужащих приступили к оказанию помощи в ликвидации последствий наводнения в Краснодарском крае.
По последним данным, из-за подтоплений в регионе погибли шесть человек, пострадали 60 человек.
В Краснодарском крае введён режим ЧС.