Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнений на Кубани

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Российский лидер Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от подтопления в Краснодарском крае.
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнений на Кубани
  • Reuters

Данные поручения адресованы губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе МЧС России Евгению Зиничеву, передаёт РИА Новости.

Как отмечается, глава государства вызвал их, чтобы узнать последнюю информацию об обстановке в районах, которые попали в чрезвычайную ситуацию.

Он констатировал, что, к сожалению, не обошлось без потерь, также разрушена инфраструктура.

«Нужно сделать всё, чтобы людям помочь… Если нужна помощь из федерального центра, сформулируйте… Надо оценить объём потерь и определить, кому, в каком объёме нужно оказать помощь… Если какая-то дополнительная помощь будет нужна, сразу мне доложите», — потребовал он.

Ранее порядка 200 военнослужащих приступили к оказанию помощи в ликвидации последствий наводнения в Краснодарском крае.

По последним данным, из-за подтоплений в регионе погибли шесть человекпострадали 60 человек

В Краснодарском крае введён режим ЧС

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