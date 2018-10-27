В результате наводнения на Кубани пострадали 60 человек

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По меньшей мере 60 человек пострадали в результате наводнения и схода селя на Кубани, ещё двое пропали без вести, сообщили в экстренных службах региона.

«По уточнённым данным, пострадали 66 человек, шесть из них погибли, неизвестна судьба двух человек», — цитирует РИА Новости представителя спасательного ведомства.

Отмечается, что девять человек госпитализированы, 51 получил медпомощь амбулаторно.

Ранее в МЧС подтвердили гибель шести человек из-за подтоплений на Кубани.

25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. В его зону попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи. 

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