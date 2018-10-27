В результате наводнения на Кубани пострадали 60 человек
«По уточнённым данным, пострадали 66 человек, шесть из них погибли, неизвестна судьба двух человек», — цитирует РИА Новости представителя спасательного ведомства.
Отмечается, что девять человек госпитализированы, 51 получил медпомощь амбулаторно.
Ранее в МЧС подтвердили гибель шести человек из-за подтоплений на Кубани.
25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. В его зону попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи.