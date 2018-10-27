Военные приступили к ликвидации последствий наводнения на Кубани

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Около 200 военнослужащих Южного военного округа приступили к оказанию помощи населению города Хадыженска Краснодарского края в ликвидации последствий наводнения.
Военные приступили к ликвидации последствий наводнения на Кубани
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, передаёт РИА Новости.

«Привлечено около 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжёлой инженерной техники из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения, дислоцированных в Краснодарском крае», — сказал он.

Ранее стало известно, что в результате наводнения и схода селя на Кубани пострадали 60 человек, ещё двое числятся пропавшими без вести. 

По данным МЧС, из-за подтоплений в регионе погибли шесть человек

25 октября в Краснодарском крае ввели режим ЧС, в зону которого попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также Сочи. 

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