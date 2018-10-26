Более 2,3 тысячи домов подтоплено в результате наводнения в Краснодарском крае

В МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что более 2,3 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 5,3 тыс. человек, подтоплено в результате наводнения. Об этом информирует РИА Новости.

«В трёх муниципальных образованиях в 29 населённых пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов с населением более 5300 человек, в том числе более 900 детей и свыше 5700 приусадебных участков», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в 20 населённых пунктах нарушено энергоснабжение, а в 11 — водоснабжение.

Ранее стало известно, что в результате наводнения пострадали 13 человек.

25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений.

В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жители подтопленных в регионе населённых пунктов получат единовременные выплаты, а потерявшие имущество — компенсации.