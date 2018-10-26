В МЧС сообщили о 13 пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае

В МЧС России рассказали о 13 пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае.

«В результате прохождения стихии шесть человек погибли, восемь человек госпитализированы, пяти пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно. Неизвестна судьба одного человека», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений.

В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи.

Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жители подтопленных в регионе населённых пунктов получат единовременные выплаты, а потерявшие имущество — компенсации.