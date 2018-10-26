Медведеву сообщили о стабилизации ситуации в Краснодарском крае

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Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказали премьер-министру России Дмитрию Медведеву о стабилизации ситуации в регионе после подтоплений.
Медведеву сообщили о стабилизации ситуации в Краснодарском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев и губернатор края Вениамин Кондратьев по телефону доложили председателю правительства Дмитрию Медведеву о стабилизации ситуации в регионе и тех мерах, которые предпринимаются по линии правительства и края», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что во время общения были затронуты вопросы поддержки региона и восстановительных работ, необходимых после удара стихии.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае в результате обильных дождей и схода селевых потоков погибли шесть человек, ещё 13 жителей региона госпитализированы.

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