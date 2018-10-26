В Гидрометцентре рассказали, когда на Кубани завершатся проливные дожди

Проливные дожди в Краснодарском крае закончатся к воскресенью, 28 октября. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Сегодня в регионах Краснодарского края, в том числе в Сочи, ещё ожидаются сильные дожди. В субботу также будут осадки, но кратковременные, а в воскресенье наконец завершатся», — приводит её слова ТАСС.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказали премьер-министру России Дмитрию Медведеву о стабилизации ситуации в регионе после подтоплений.

25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи.