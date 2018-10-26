В Гидрометцентре рассказали, когда на Кубани завершатся проливные дожди
- РИА Новости
«Сегодня в регионах Краснодарского края, в том числе в Сочи, ещё ожидаются сильные дожди. В субботу также будут осадки, но кратковременные, а в воскресенье наконец завершатся», — приводит её слова ТАСС.
Ранее глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказали премьер-министру России Дмитрию Медведеву о стабилизации ситуации в регионе после подтоплений.
25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи.