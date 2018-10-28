Глава Кубани дал поручения по ликвидации последствий наводнения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить расчистку пострадавших в результате наводнения населённых пунктов Апшеронского района к вечеру 29 октября.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кроме того, глава региона поручил в срочном порядке завершить процедуру формирования списков на предоставление компенсаций.

Как уточняется, 180 жителей Апшеронского района уже получили первые выплаты. На эти цели из краевого бюджета было выделено 4,15 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от подтопления в Краснодарском крае.

Также сообщалось, что порядка 200 военнослужащих приступили к оказанию помощи в ликвидации последствий наводнения на Кубани.