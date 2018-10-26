Минсельхоз рассказал о прогнозе по урожаю зерновых в 2018 году

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Министерство сельского хозяйства России рассказало о прогнозе по урожаю зерновых в нынешнем году.
Минсельхоз рассказал о прогнозе по урожаю зерновых в 2018 году
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По итогам 2018 года министерство ожидает получить валовой сбор зерновых в объёме 109 млн тонн, из которого почти две трети приходится на пшеницу», — заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Он также добавил, что по состоянию на 22 октября 2018 года без учёта торговли со странами Евразийского экономического союза было экспортировано более 18 млн тонн зерна, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. При этом поставки в другие страны пшеницы составили 15,5 млн тонн, на треть опередив прошлогодние показатели.

«В целом по итогам года Минсельхоз ожидает, что экспортный потенциал зерновых культур составит 38-39 млн тонн, из них пшеницы — 33-34 млн тонн», — указывается в сообщении ведомства.

Ранее в Минсельхозе назвали стабильной ситуацию на рынке хлеба.

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