Генеральная прокуратура сообщила об увольнении зампрокурора Башкирии

Генеральная прокуратура России сообщила, что первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов был уволен со своего поста. В ведомстве заявили и об увольнении прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело, связанное с коррупцией.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что по инициативе Генеральной прокуратуры и с её согласия правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для изобличения в преступлении и привлечения к уголовной ответственности Гарифуллина.

«В ходе расследования уголовного дела были установлены обстоятельства, способствовавшие изобличению в противоправных деяниях первого заместителя прокурора республики Олега Горбунова. В настоящее время Гарифуллин и Горбунов уволены из органов прокуратуры», — указывается в заявлении.

В ведомстве указали, что намерены продолжать проверочные мероприятия в отношении данных лиц.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали Горбунова при попытке уехать из страны в московском аэропорту Шереметьево.