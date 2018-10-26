Генеральная прокуратура сообщила об увольнении зампрокурора Башкирии
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Отмечается, что по инициативе Генеральной прокуратуры и с её согласия правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для изобличения в преступлении и привлечения к уголовной ответственности Гарифуллина.
«В ходе расследования уголовного дела были установлены обстоятельства, способствовавшие изобличению в противоправных деяниях первого заместителя прокурора республики Олега Горбунова. В настоящее время Гарифуллин и Горбунов уволены из органов прокуратуры», — указывается в заявлении.
В ведомстве указали, что намерены продолжать проверочные мероприятия в отношении данных лиц.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали Горбунова при попытке уехать из страны в московском аэропорту Шереметьево.