Зампрокурора Башкирии задержали при попытке покинуть страну
- РИА Новости
Об этом сообщает Следственный комитет.
Отмечается, что он был задержан в московском аэропорту Шереметьево.
Уточняется, что, по данным ведомства, против Горбунова и заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артура Шаретдинова возбуждено уголовное дело о получении взятки.
Следствие полагает, что они получили от первого заместителя главы администрации Уфы 10 млн рублей за отмену постановления о возбуждении дела о нарушениях при реализации программы переселения из аварийного жилья.
В ближайшее время Горбунову предъявят обвинения, следователи намерены ходатайствовать в суде о его аресте.
Ранее ВашГород.ру со ссылкой на региональную прокуратуру писал, что бывший начальник центра финансового обеспечения УМВД России по Омской области Ирина Старовикова признана виновной в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.