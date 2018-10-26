Зампрокурора Башкирии задержали при попытке покинуть страну

Правоохранительные органы задержали первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова при попытке уехать из страны. В настоящий момент его подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает Следственный комитет.

Отмечается, что он был задержан в московском аэропорту Шереметьево.

Уточняется, что, по данным ведомства, против Горбунова и заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артура Шаретдинова возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Следствие полагает, что они получили от первого заместителя главы администрации Уфы 10 млн рублей за отмену постановления о возбуждении дела о нарушениях при реализации программы переселения из аварийного жилья.

В ближайшее время Горбунову предъявят обвинения, следователи намерены ходатайствовать в суде о его аресте.

Ранее ВашГород.ру со ссылкой на региональную прокуратуру писал, что бывший начальник центра финансового обеспечения УМВД России по Омской области Ирина Старовикова признана виновной в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.