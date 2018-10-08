В Омской области вынесли приговор экс-сотруднице полиции по делу о взятках
- РИА Новости
Старовикова также была председателем единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд УМВД.
По имеющимся данным, она неоднократно получала деньги от знакомого предпринимателя, а взамен обеспечивала ему победу на аукционах. С марта 2008 года по июнь 2015 года Старовикова получила таким образом 28 млн рублей.
Суд назначил ей семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, она должна заплатить штраф в размере взятки. Кроме того, обвиняемую лишили права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на четыре года. Суд также конфисковал дом и квартиру Старовиковой.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшему начальнику управления Федеральной налоговой службы Владимиру Рыжуку продлили арест до 13 марта.