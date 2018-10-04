Экс-начальнику УФНС Курганской области продлили арест до 13 марта

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Бывшему начальнику управления Федеральной налоговой службы Владимиру Рыжуку продлили арест до 13 марта.
Экс-начальнику УФНС Курганской области продлили арест до 13 марта
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, соответствующее решение принял Курганский городской суд.

Рыжук обвиняется по статьям «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере».

Чиновник был задержан 22 февраля.

Ранее сообщалось, что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также портал «Юга.ру» передавал, что дело бывшего заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Вячеслава Токарева о получении взятки в особо крупном размере передали в суд.

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