Более 30 человек госпитализированы после отравления в кафе Махачкалы

После посещения одного из кафе в Махачкале с признаками отравления госпитализирован 31 человек, в том числе пять детей. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как отмечается, больные стали поступать в Республиканский центр инфекционных болезней с симптомами кишечной инфекции ещё в среду, 24 октября, передаёт РИА Новости.

Медики выяснили, что все госпитализированные употребляли мясо курицы, приготовленное в махачкалинском кафе «Терем».

«Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции выросло до 31 человека, в их числе пятеро детей. Увеличение количества пациентов связано с тем, что продажа заражённой курицы, несмотря на то что заведение закрыли, осуществлялась на вынос», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что состояние больных оценивается как средней и лёгкой степени тяжести, угрозы жизни пациентов нет.

Ранее стало известно, что на Сахалине проводят проверку из-за массового отравления шаурмой.

Летом URA.RU передавало, что в Свердловской области организовали проверку из-за отравления детей в лагере.