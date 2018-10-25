Более 30 человек госпитализированы после отравления в кафе Махачкалы
- РИА Новости
Как отмечается, больные стали поступать в Республиканский центр инфекционных болезней с симптомами кишечной инфекции ещё в среду, 24 октября, передаёт РИА Новости.
Медики выяснили, что все госпитализированные употребляли мясо курицы, приготовленное в махачкалинском кафе «Терем».
«Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции выросло до 31 человека, в их числе пятеро детей. Увеличение количества пациентов связано с тем, что продажа заражённой курицы, несмотря на то что заведение закрыли, осуществлялась на вынос», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что состояние больных оценивается как средней и лёгкой степени тяжести, угрозы жизни пациентов нет.
Ранее стало известно, что на Сахалине проводят проверку из-за массового отравления шаурмой.
Летом URA.RU передавало, что в Свердловской области организовали проверку из-за отравления детей в лагере.