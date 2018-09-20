На Сахалине проводят проверку из-за массового отравления шаурмой

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В Южно-Сахалинске проводят доследственную проверку из-за массового отравления шаурмой, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Сахалинской области.
На Сахалине проводят проверку из-за массового отравления шаурмой
  • РИА Новости

С 15 сентября в городскую больницу поступили 34 человека. Все они посещали одну из местных закусочных.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, результаты исследований ещё не готовы. Все отравившиеся госпитализированы, окончательных диагнозов пока нет.

Также проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку из-за отравления детей в лагере.

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