На Сахалине проводят проверку из-за массового отравления шаурмой

В Южно-Сахалинске проводят доследственную проверку из-за массового отравления шаурмой, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Сахалинской области.

С 15 сентября в городскую больницу поступили 34 человека. Все они посещали одну из местных закусочных.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, результаты исследований ещё не готовы. Все отравившиеся госпитализированы, окончательных диагнозов пока нет.

Также проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку из-за отравления детей в лагере.