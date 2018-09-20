На Сахалине проводят проверку из-за массового отравления шаурмой
- РИА Новости
С 15 сентября в городскую больницу поступили 34 человека. Все они посещали одну из местных закусочных.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, результаты исследований ещё не готовы. Все отравившиеся госпитализированы, окончательных диагнозов пока нет.
Также проводится эпидемиологическое расследование.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку из-за отравления детей в лагере.