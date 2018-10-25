В ЧФ заявили об испытаниях нового патрульного корабля

Короткая ссылка
Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв заявил о государственных испытаниях нового патрульного корабля «Василий Быков», сообщает «Новый Севастополь».
В ЧФ заявили об испытаниях нового патрульного корабля
  • ©wikimedia

«В настоящее время при выходах в море проверяется работа главной энергетической установки на разных режимах работы, согласованность работы системы управления корабельным оружием при получении целеуказаний при выполнении стрельб из всех видов корабельного оружия, а также работа средств внутрикорабельной радиосвязи», — сказал Рулёв.

После испытаний будет проведена ревизия систем вооружения, устройств и механизмов.

Совместно с экипажем судостроители начнут подготовку судна к подъёму военно-морского флага.

Ранее сообщалось, что патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв» вошли в состав ЧФ.

Также телеканал «Звезда» передавал об учениях с участием более 5 тыс. танкистов Центрального военного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить