В ЧФ заявили об испытаниях нового патрульного корабля

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв заявил о государственных испытаниях нового патрульного корабля «Василий Быков», сообщает «Новый Севастополь».

«В настоящее время при выходах в море проверяется работа главной энергетической установки на разных режимах работы, согласованность работы системы управления корабельным оружием при получении целеуказаний при выполнении стрельб из всех видов корабельного оружия, а также работа средств внутрикорабельной радиосвязи», — сказал Рулёв.

После испытаний будет проведена ревизия систем вооружения, устройств и механизмов.

Совместно с экипажем судостроители начнут подготовку судна к подъёму военно-морского флага.

Ранее сообщалось, что патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв» вошли в состав ЧФ.

Также телеканал «Звезда» передавал об учениях с участием более 5 тыс. танкистов Центрального военного округа.