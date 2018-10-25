В ЧФ заявили об испытаниях нового патрульного корабля
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«В настоящее время при выходах в море проверяется работа главной энергетической установки на разных режимах работы, согласованность работы системы управления корабельным оружием при получении целеуказаний при выполнении стрельб из всех видов корабельного оружия, а также работа средств внутрикорабельной радиосвязи», — сказал Рулёв.
После испытаний будет проведена ревизия систем вооружения, устройств и механизмов.
Совместно с экипажем судостроители начнут подготовку судна к подъёму военно-морского флага.
Ранее сообщалось, что патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв» вошли в состав ЧФ.
Также телеканал «Звезда» передавал об учениях с участием более 5 тыс. танкистов Центрального военного округа.