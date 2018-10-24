В Челябинской области проходят учения с участием более 5 тысяч танкистов ЦВО

В Челябинской области проходят учения с участием более пяти тысяч танкистов Центрального военного округа, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу.

Экипажи проводят стрельбы из вооружения танков Т-72Б, а также совершают марши на бронетехнике по пересечённой местности в дневное и ночное время.

Военнослужащие выполняют и нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного в боевое положение, сборке и разборке пулемётов, обнаружению целей, их классификации и решению огневых задач.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Черноморский флот провёл учения по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов условного противника.