Патрульные корабли «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв» вошли в состав ЧФ

Патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв» вошли в состав Черноморского флота, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.

До конца года будут завершены их испытания, после чего суда попадут в списки соединения и займутся охраной базы ВМФ в Новороссийске.

Остальные четыре корабля серии, постройка которых ожидается к 2020 году, войдут в аналогичные бригады на других флотах.

Основная особенность корветов типа «Василий Быков» заключается в модульной системе, которая позволяет при необходимости устанавливать на них разное вооружение. Такие корветы способны использовать беспилотные аппараты всех имеющихся в вооружённых силах типов.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщило, что судно снабжения «Иван Сидоренко» вышло на ходовые испытания в Приморье.