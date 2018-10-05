Патрульные корабли «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв» вошли в состав ЧФ

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Патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв» вошли в состав Черноморского флота, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.
Патрульные корабли «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв» вошли в состав ЧФ
  • © РИА Новости

До конца года будут завершены их испытания, после чего суда попадут в списки соединения и займутся охраной базы ВМФ в Новороссийске.

Остальные четыре корабля серии, постройка которых ожидается к 2020 году, войдут в аналогичные бригады на других флотах.

Основная особенность корветов типа «Василий Быков» заключается в модульной системе, которая позволяет при необходимости устанавливать на них разное вооружение. Такие корветы способны использовать беспилотные аппараты всех имеющихся в вооружённых силах типов.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщило, что судно снабжения «Иван Сидоренко» вышло на ходовые испытания в Приморье.

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