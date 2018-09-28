Судно снабжения «Иван Сидоренко» вышло на ходовые испытания в Приморье

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Многопрофильное судно снабжения «Иван Сидоренко» вышло на ходовые испытания с достроечной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке, сообщает ИА «Хабаровский край».
Судно снабжения «Иван Сидоренко» вышло на ходовые испытания в Приморье
  • © Амурский судостроительный завод

Сотрудник пресс-службы предприятия Марина Радаева заявила, что на эту обязательную процедуру потребуется около недели.

«После ходовых испытаний судно вернётся во Владивосток, где рабочие закончат отделку внутренних помещений и окраску корпуса», — уточнила она.

По её словам, передача заказчику может произойти ориентировочно в середине октября.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы российского судостроения.

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