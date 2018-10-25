Роскомнадзор: Google оштрафуют за неподключение к ФГИС

В связи с тем, что поисковик Google не подключился к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых ресурсов, компания будет оштрафована на 500—700 тыс. рублей.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В соответствии с российским законодательством, как уточняется в заявлении, операторы поисковых систем, которые работают на территории страны, обязаны исключить из выдачи заблокированные в России ресурсы.

Согласно существующим нормам, поисковик должен был подключиться к ФГИС в течение 30 рабочих дней.

«Google не выполнил российское законодательство и будет оштрафован... Для юридических лиц предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что доступ к данным около 500 тыс. пользователей сервиса Google+ мог быть открыт из-за сбоя в работе программы.