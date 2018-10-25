Роскомнадзор: Google оштрафуют за неподключение к ФГИС

Короткая ссылка
В связи с тем, что поисковик Google не подключился к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых ресурсов, компания будет оштрафована на 500—700 тыс. рублей.
Роскомнадзор: Google оштрафуют за неподключение к ФГИС
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В соответствии с российским законодательством, как уточняется в заявлении, операторы поисковых систем, которые работают на территории страны, обязаны исключить из выдачи заблокированные в России ресурсы.

Согласно существующим нормам, поисковик должен был подключиться к ФГИС в течение 30 рабочих дней.

«Google не выполнил российское законодательство и будет оштрафован... Для юридических лиц предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что доступ к данным около 500 тыс. пользователей сервиса Google+ мог быть открыт из-за сбоя в работе программы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить