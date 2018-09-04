Климов прокомментировал сообщения о полученных Google предупреждениях

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT рассказал об итогах рабочего совещания членов сенаторской комиссии по защите государственного суверенитета.

«Комиссия обсуждала ход подготовки единого дня голосования (9 сентября). В рамках этого совещания выяснилось, что Роскомнадзор, Центральная избирательная комиссия, Федеральная антимонопольная служба и прокуратура Российской Федерации имеют основания считать, что со стороны компании Google возможно нарушение российского законодательства путём распространения определённого контента, который запрещён к распространению, поскольку носит агитационный политический характер, 9 сентября и в «день тишины», 8 сентября. Все названные мною органы сделали соответствующие предостережения и направили письма с этими предостережениями в адрес американской компании Google. Таким образом, члены комиссии на совещании констатировали, что Google предупреждена о том, что её возможные действия будут иметь соответствующие последствия, предусмотренные российским законодательством», — отметил он.

Сенатор также рассказал, что в ближайшие дни выступит с заявлением, если не последует ответа от компании Google.

«Мы информируем наших заокеанских партнёров, чтобы, если наступят события, о которых мы предупреждали, никто не удивлялся, мы вынуждены будем отвечать в рамках российского законодательства на такого рода покушение на наш электоральный суверенитет», — сказал он.

По словам Климова, «такие или иные действия будут получать адекватный ответ в рамках российского правового поля».

«Я очень надеюсь, что ни Google, ни кто-либо другой не будут вмешиваться в наши внутренние дела либо содействовать нарушению российского законодательства», — заключил он.

Ранее Генпрокуратура предупредила Google о недопустимости вмешательства в выборы в России.

Единый день голосования в России — 9 сентября.