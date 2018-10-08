В Google заявили об открытии доступа к данным 500 тысяч пользователей из-за сбоя

Доступ к данным около 500 тыс. пользователей сервиса Google+ мог быть случайно открыт из-за сбоя в работе программы. Об этом говорится в официальном блоге Google.

Отмечается, что в марте 2018 года разработчики обнаружили ошибку в одном из API Google+ People.

«Мы провели подробный анализ данных за две недели до исправления ошибки и выяснили, что сбой потенциально повлиял на данные порядка 500 тыс. пользователей Google+», — говорится в сообщении.

По данным компании, указанными данными, включая имя, адрес электронной почты, профессию, пол и возраст, могли воспользоваться разработчики 438 приложений для Google+.

Отмечается, что ошибка была сразу же исправлена.

В компании добавили, что не обнаружили никаких свидетельств того, что какой-либо разработчик знал об ошибке и что данные кого-либо из пользователей были использованы неправильно.

Ранее сообщалось, что Бельгия подаст в суд на Google за отказ «размыть» объекты армии на картах.