Бельгия подаст в суд на Google за отказ «размыть» объекты армии на картах

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Министерство обороны Бельгии подаёт в суд на компанию Google за то, что она отказывается «размыть» важные объекты инфраструктуры бельгийской армии на картах в сервисе Google Maps.
Бельгия подаст в суд на Google за отказ «размыть» объекты армии на картах
  • © Reuters

Об этом сообщает De Standaard со ссылкой на представителя ведомства.

По данным издания, на картах Google отчётливо отображены базы ВВС Бельгии Кляйн-Брогель и штаб НАТО в Эвере.

Кроме того, с помощью сервиса можно увидеть атомные электростанции и нефтяные объекты.

По этой причине Минобороны потребовало от Google снизить чёткость изображения на картах, однако это не было сделано.

Ранее Министерство обороны США ввело запрет для военных на использование функции геолокации в установленных на электронных устройствах приложениях.

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