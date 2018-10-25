В НИИ Рошаля рассказали о состоянии здоровья пострадавших в результате ЧП в Керчи

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В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии здоровья пострадавших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии здоровья пострадавших в результате ЧП в Керчи
  • © Kerch.FM

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Департамент здравоохранения.

«Одного ребёнка, находящегося на аппарате ИВЛ, перевели на самостоятельное дыхание, три девочки остаются на искусственной вентиляции лёгких​​​. Ещё четыре девочки находятся в состоянии средней тяжести», — уточнил директор НИИ Валерий Митиш.

По его словам, наблюдаемую динамику можно охарактеризовать как положительную. 

17 октября в колледже в Керчи произошло ЧП со взрывами и стрельбой, в результате которого погиб 21 человек.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию.

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