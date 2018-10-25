В НИИ Рошаля рассказали о состоянии здоровья пострадавших в результате ЧП в Керчи

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии здоровья пострадавших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Департамент здравоохранения.

«Одного ребёнка, находящегося на аппарате ИВЛ, перевели на самостоятельное дыхание, три девочки остаются на искусственной вентиляции лёгких​​​. Ещё четыре девочки находятся в состоянии средней тяжести», — уточнил директор НИИ Валерий Митиш.

По его словам, наблюдаемую динамику можно охарактеризовать как положительную.

17 октября в колледже в Керчи произошло ЧП со взрывами и стрельбой, в результате которого погиб 21 человек.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию.